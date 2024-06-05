Его это тревожит: стало известно, о чем больше всего печалится принц Гарри после ухода из семьи

Принц Гарри жаждет помириться со своей семьей, а эксперты рассказывают, из-за чего больше всего расстроен герцог Сассекский.

Королевский эксперт Том Куинн уверен, что принц Гарри глубоко расстроен из-за продолжающейся напряженности между ним, его отцом, королем Чарльзом, и братом, принцем Уильямом, которая началась с момента ухода Сассекских с поста работающих членов семьи и усугубилась после того, как герцог выпустил свои скандальные мемуары.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

А теперь эта вражда влияет и на принца Арчи и принцессу Лилибет, что является "самым большим расстройством" для их отца Гарри. Эксперт сказал в комментарии The Mirror:

"Мы знаем, что самое глубокое расстройство Гарри касается не только отсутствия у него отношений с Джорджем, Шарлоттой и Луи, но и отсутствия отношений у его собственных детей со своими кузенами".

Принц Уильям, принц Гарри, Меган и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Некоторые эксперты считают, что именно дети могут положить конец вражде между королевской семьей и Сассекскими, но господин Куинн убежден, что принц Гарри и Меган все еще "не видят способа" положить конец вражде и добиться примирения.

"Гарри и Меган хотели бы решить эту проблему – им бы понравилось, если бы двоюродные братья могли регулярно встречаться и иметь позитивные отношения, пока они растут. Но они не видят способа сделать это, пока они сами, Гарри и Меган, не в хороших отношениях с семьей. Гарри сказал, что надеется, что кузены смогут, по крайней мере, стать друзьями, когда станут взрослыми", - говорит эксперт.

Напомним, ходят слухи, что король Чарльз хочет отправить приглашение младшему сыну и его семье провести летние каникулы в Балморале, но королева Камилла решительно против этой идеи.

Король Чарльз III и принц Гарри / Фото: Getty Images

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