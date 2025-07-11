Его глаз все еще красный: короля Чарльза запечатлели на прогулке в саду

Король Чарльз III / © Associated Press

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Это стало заметно несколько дней назад, когда король и королева принимали президентскую чету Франции в Виндзорском замке.

Фотографы сделали снимки, на которых видно, что во время этой встречи один глаз Чарльза был залит кровью. Позже в Букингемском дворце прокомментировали ситуацию, успев заверить, что это никак не связано с лечением рака короля.

Король Чарльз III / © Getty Images

Спустя несколько дней монарх снова был замечен во время прогулки. Чарльз прогуливался по саду королевы-матери Елизаветы во время своего визита в замок Уолмер в Уолмере, в юго-восточной Англии. На снимках крупным планом видно, что его глаз все такой же красный.

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Во дворце отметили, что причиной стал лопнувший кровеносный сосуд в правом глазу, появившийся несколько дней назад ночью. Ранее мы подробнее рассказывали, чем опасно кровоизлияние в стекловидное тело, конъюнктиву и сетчатку глаза.

Король Чарльз III / © Getty Images