Его легко повторить дома: любимый летний десерт Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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Меган появилась в новом рекламном видеоролике своего бренда товаров для жизни As Ever, показав, как приготовить мороженое с добавлением собственного варенья и цветочной посыпки.

Находясь в своем саду в Монтесито, в компании своей собаки породы бигль по кличке Миа, Маркл продемонстрировала, как приготовить десерт, сначала выложив на него свою новую малиновую пасту As Ever, а затем добавив ванильное мороженое, раскрошенное песочное печенье и свою популярную посыпку в виде цветов.

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Для приготовления Меган предлагает взять мороженное на ваш вкус, но идеально ванильное, любой ягодный джем, песочное печенье и цветочную посыпку.

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Выложите ложку или две малинового или ежевичного джема на дно большого бокала, добавьте ваше любимое ванильное мороженое. Посыпьте сверху раскрошенным песочным печеньем для хрустящей корочки. Посыпьте сверху цветочной посыпкой, чтобы добавить этому сладкому лакомству красок.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашний пломбир.

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