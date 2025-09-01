- Дата публикации
-
Категория
Общество
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
Его легко повторить: как выглядит повседневный макияж королевы Летиции
Королева Испании Летиция в этом месяце отпразднует 53-летие. Она прекрасно выглядит и для повседневной жизни выбирает не броский макияж в натуральных оттенках.
На прошлой неделе королева и ее муж король Филипп VI посещали провинцию Касерес в Ребольяре, которую охватили лесные пожары. На публике Летиция появилась в рубашке цвета денима и брюках, а также на фотографиях крупным планом можно увидеть ее повседневный макияж, который она сделала в этот день.
Королева совсем немного использовала тушь для ресниц и карандаш для бровей, а на ее веках было минимум теней натурального оттенка. Губы Летиция также не стала подчеркивать, она нанесла блеск с нежно-розовым оттенком, который выглядел натурально.
Кстати, ранее мы рассказывали, почему королева Летиция не покрывает ногти лаком, а предпочитает натуральный маникюр без покрытия.