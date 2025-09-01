ТСН в социальных сетях

72
1 мин

Его легко повторить: как выглядит повседневный макияж королевы Летиции

Королева Испании Летиция в этом месяце отпразднует 53-летие. Она прекрасно выглядит и для повседневной жизни выбирает не броский макияж в натуральных оттенках.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

На прошлой неделе королева и ее муж король Филипп VI посещали провинцию Касерес в Ребольяре, которую охватили лесные пожары. На публике Летиция появилась в рубашке цвета денима и брюках, а также на фотографиях крупным планом можно увидеть ее повседневный макияж, который она сделала в этот день.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева совсем немного использовала тушь для ресниц и карандаш для бровей, а на ее веках было минимум теней натурального оттенка. Губы Летиция также не стала подчеркивать, она нанесла блеск с нежно-розовым оттенком, который выглядел натурально.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Кстати, ранее мы рассказывали, почему королева Летиция не покрывает ногти лаком, а предпочитает натуральный маникюр без покрытия.

