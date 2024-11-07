Его любят миллионы: какой сериал принцесса Уэльская Кейт обожала смотреть в школьные годы

Кейт Миддлтон училась в двух школах и была прилежной ученицей, но обожала смотреть сериалы и слушать музыку, как и все дети подросткового возраста.
Родители перевели Кейт из Downe House после того, как будущая принцесса подверглась там издевательствам. Учебу Кэтрин продолжила в колледже Мальборо и быстро освоилась в новом месте. За время учебы в школе Кейт расцвела как личность, нашла общий язык со сверстниками и осваивала новые виды спорта.
Она стала со-капитаном теннисной команды и занималась хоккеем, пишет Ok!. По данным журнала Кейт, как и ее сверстники в то время, любила простые вещи: она слушала музыку на плеере и обожала сериал «Друзья», который транслировался с 1994 по 2004 год, став одним из самых любимых телешоу всех времен.
Кстати, ранее мы рассказывали вам интересные факты о сериале "Друзья", которые вас очень удивят.
Читайте также:
- Любила яркий: как выглядел любимый маникюр принцессы Дианы
- Куда исчезло кольцо Кейт: эксперт прокомментировал, почему принцесса Уэльская перестала носить украшение
- Муж Зары Тиндалл рассказала, какие на самом делей Кейт и Уильям Уэльские за закрытыми дверьми