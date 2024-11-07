Его любят миллионы: какой сериал принцесса Уэльская Кейт обожала смотреть в школьные годы

Кейт Миддлтон училась в двух школах и была прилежной ученицей, но обожала смотреть сериалы и слушать музыку, как и все дети подросткового возраста.

Родители перевели Кейт из Downe House после того, как будущая принцесса подверглась там издевательствам. Учебу Кэтрин продолжила в колледже Мальборо и быстро освоилась в новом месте. За время учебы в школе Кейт расцвела как личность, нашла общий язык со сверстниками и осваивала новые виды спорта.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Она стала со-капитаном теннисной команды и занималась хоккеем, пишет Ok!. По данным журнала Кейт, как и ее сверстники в то время, любила простые вещи: она слушала музыку на плеере и обожала сериал «Друзья», который транслировался с 1994 по 2004 год, став одним из самых любимых телешоу всех времен.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Кстати, ранее мы рассказывали вам интересные факты о сериале "Друзья", которые вас очень удивят.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

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