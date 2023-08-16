Его любят все и Камилла тоже: супруга короля Чарльза назвала свой самый любимый фрукт

Мы уже знаем, что королева стоит у плиты и готовит дома. Также в беседе с кулинарным критиком и своим сыном Томом Паркер-Боулзом для его колонки в You Magazine, Ее Величество рассказала о своем любимом обеде. Несмотря на то, что королева имеет доступ к лучшим мишленовским ресторанам, она предпочла бы пообедать овощами из собственного сада и собственного приготовления. Рассказала королева и об ужине.

"Моя ужин вероятно, будет включать мою собственную спаржу с большим количеством масла, бокал красного вина, а на десерт горькое шоколадное мороженое с клубникой, малиной и много взбитых сливок", - рассказала королева.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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Камилла снова отметила, что они с мужем Чарльзом увлеченные садоводы, выращивают капусту, брокколи, морковь, кабачки и много гороха и бобов в своем саду. Но, особенно Камилла гордится своими изысканными белыми персиками. Дома она готовит для себя простые блюда, такие как рыба в папильоте с маслом и травами и наслаждается продуктами из сада. А еще обожает авокадо. Что примечательно, раньше Камилла ненавидела его, а теперь обожает этот фрукт и есть практически каждый день.

Напомним, также в этом разговоре с кулинарным критиком Камилла назвала свой самый нелюбимый десерт.

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