Его можно было предотвратить: герцогиня Камилла рассказала о заболевании, от которого умерла ее мать

Его можно было предотвратить: герцогиня Камилла рассказала о заболевании, от которого умерла ее мать

Герцогине Корнуольской 74 года, она уже пережила свою мать Розалинду на два года. О том, от чего скончалась мама Камиллы, герцогиня рассказала в новом интервью.

Герцогиня Корнуольская много раз публично рассказывала о том, что ее мать страдала таким заболеванием, как остеопороз. Это заболевание приводит к тому, что кости ломаются и быстро теряют силу. В интервью Глории Ханнифорд для BBC по случаю Всемирного дня остеопороза герцогиня еще раз вспомнила историю болезни своей матери и самые горькие моменты, связанные с этим.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

"Я помню, как однажды ее друг пришел, чтобы просто обнять ее, а у нее сломалось ребро. Это было так ужасно. Мы просто наблюдали, как она съеживается на наших глазах. Это было страшно. Потому что мы ничего об этом не знали", - пишет Hello!.

Герцогиня добавила, что состояние ее матери было настолько плохим, что иногда, когда она двигалась или ее просто касалась кто-то, она буквально кричала. Мать Камиллы скончалась в 1994 году от остеопороза, а бабушка герцогини, которая также страдала от этого заболевания, скончалась в 1986 году.

Отец Камиллы Брюс Шанд (1917–2006) и ее мать Розалинд Кубит в день их свадьба, 2 января 1946 года / Getty Images

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С тех пор Камилла неустанно работает над повышением осведомленности об этом заболевании и теперь является послом Королевского общества остеопороза. Герцогиня говорит, что образование - это ключ к успеху. Своих детей и внуков она также учит заботиться о себе смолоду.

"Я думаю, мы все думаем, что мы бессмертны, не так ли, когда мы молоды. Я бы хотела, чтобы больше молодых людей получали образование и понимали, что на самом деле происходит и как они могут это предотвратить", - говорит супруга принца Чарльза.

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