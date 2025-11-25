- Дата публикации
Его можно купить даже в супермаркете: как выглядит любимый аксессуар принцессы Уэльской для стильной прически
Принцесса Уэльская обожает носить банты и это проявляется не только в ее образах для публичных выходов.
Кэтрин часто закалывает волосы бархатным бантом и этот идеальный аксессуар способен сделать любую прическу дорогой.
Когда в Британию с визитом приезжал президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп принцесса Уэльская в один из дней собрала волосы бантом от Jigsaw, благодаря чему ее прическа выглядела праздничной и дорогой.
На этом мероприятии принцесса Кейт носила старую версию этого банта Jigsaw, которую быстро раскупили в интернете ее поклонники.
Кстати, своей дочери принцессе Шарлотте Кейт Миддлтон также часто делает прически, которые дополняет стильными бантами.