Его можно купить даже в супермаркете: как выглядит любимый аксессуар принцессы Уэльской для стильной прически

Принцесса Кейт / © Getty Images

Кэтрин часто закалывает волосы бархатным бантом и этот идеальный аксессуар способен сделать любую прическу дорогой.

Когда в Британию с визитом приезжал президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп принцесса Уэльская в один из дней собрала волосы бантом от Jigsaw, благодаря чему ее прическа выглядела праздничной и дорогой.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

На этом мероприятии принцесса Кейт носила старую версию этого банта Jigsaw, которую быстро раскупили в интернете ее поклонники.

Принцесса Уэльская Кейт, принц Уильям и Дональд Трамп / © Getty Images

Кстати, своей дочери принцессе Шарлотте Кейт Миддлтон также часто делает прически, которые дополняет стильными бантами.