Его не спрашивали: королевская семья понизила принца Гарри в титуле

С сайта британской королевской семьи исчезло упоминание титула Гарри – "Его Королевское Высочество", хотя после того, как Гарри и Меган сложили с себя королевские полномочия, они сохранили свои титулы "Его Королевское Высочество", однако больше не используют их.

Принц Гарри / Фото: royal.uk

Теперь титул заменен на "герцог или герцог Сассекский", который принц как раз использует.

Отметим также, что принц Гарри сохранил свое место в линии престолонаследия. После смерти королевы Елизаветы в сентябре 2022 года он занимает пятое место после брата принца Уильяма и троих его детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Читайте также: