Его не спрашивали: королевская семья понизила принца Гарри в титуле

Изменения зафиксировали на сайте королевской семьи.
С сайта британской королевской семьи исчезло упоминание титула Гарри – "Его Королевское Высочество", хотя после того, как Гарри и Меган сложили с себя королевские полномочия, они сохранили свои титулы "Его Королевское Высочество", однако больше не используют их.
Теперь титул заменен на "герцог или герцог Сассекский", который принц как раз использует.
Отметим также, что принц Гарри сохранил свое место в линии престолонаследия. После смерти королевы Елизаветы в сентябре 2022 года он занимает пятое место после брата принца Уильяма и троих его детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.
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