Леди Диана Спенсер за рулем своего автомобиля Ford Escort в поло-клубе Guards. Ее сопровождает телохранитель Колин Тримминг / Getty Images

Его не видели 20 лет: автомобиль принцессы Дианы выставят на аукцион

Последний раз автомобиль появлялся на глазах общественности в конце 90-х годов.

Автомобиль Ford Escort Ghia Saloon 1981, который принц Чарльз преподнес леди Диане в качестве подарка на помолвку за два месяца до их роскошной свадьбы, выставляется на продажу на аукционе в Колчестере.

Никто не видел этот автомобиль на протяжении последних 20 лет, поскольку его владелец, который был большим поклонником принцессы, хранил его в секрете все это время, сообщается на сайте BBC.

Принцесса Диана за рулем своего автомобиля Ford Escort на выходе из начальной школы Святой Марии в Тетбери. На пассажирском сиденье телохранитель Грэм Смит / Getty Images

Ford был личным транспортом принцессы Дианы и использовался ею до августа 1982 года. Салон машины все еще в хорошем состоянии, ее пробег - 83000 миль, также якобы сохранилась оригинальная краска и обивка. Автомобиль был примечателен тем, что на его капоте установлена копия талисмана в виде серебряной лягушки, который Диане подарила ее сестра, Сара Спенсер.

Леди Диана Спенсер в своем автомобиле Ford Escort наблюдает за принцем Чарльзом, играющим в поло в Виндзоре / Getty Images

Цена автомобиля составит от 30 000 до 40 000 фунтов стерлингов. Выставлен он будет на аукционе антиквариата и изобразительного искусства Reeman Dansie's в Эссексе 29 июня.

Принцесса Диана со своим Ford Escort на матче по поло / Getty Images

Ранее мы рассказывали, что в Кенсингтонском дворце открылась выставка под названием Royal Style in the Making, где покажут свадебное платье принцессы Уэльской Дианы, а также другие элементы гардероба королевских особ. Работать она будет с 3 июня до 2 января 2022 года.

Выставка в Кенсингтонском дворце / Associated Press

Выставка в Кенсингтонском дворце / Associated Press

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Принцесса Диана и принц Чарльз (11 фото)

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