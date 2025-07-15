Его не взяли: почему принц Луи не приехал на Уимблдон вместе с родителями, братом и сестрой

Принц Луи / © Getty Images

Реклама

К сожалению, самого младшего Уэльского — принца Луи, решили оставить дома.

Поклонники королевской семьи были разочарованы отсутствием 7-летнего принца Луи на Уимблдоне, ведь его старшие брат и сестра присоединились к родителям в последний день спортивного мероприятия — мужском финале между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

Принцесса Кейт, принцесса Шарлотта, принц Джордж и принц Уильям / © Associated Press

Возможно, отсутствие Луи связано с его юным возрастом. Старший сын принца Уильяма и принцессы Кейт — Джордж дебютировал на Уимблдонском чемпионате 2022 года (ему было 9 лет), а Шарлотта впервые посетила турнир в 2023 году (ей было тогда 8 лет). Предполагается, что именно это и стало причиной его отсутствия на этом престижном мероприятии.

Реклама

Принцесса Кейт и принц Луи / © Associated Press

Напомним, во время своего появления на мероприятии в 2023 году Кейт призналась, что принц Луи был очень расстроен тем, что не смог присутствовать на турнире. Но мы надеемся увидеть этого маленького озорника в следующем году.