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Его не взяли: почему принц Луи не приехал на Уимблдон вместе с родителями, братом и сестрой
Принц и принцесса Уэльские на выходных побывали на финале Уимблдонсого теннисного турнира со старшими детьми.
К сожалению, самого младшего Уэльского — принца Луи, решили оставить дома.
Поклонники королевской семьи были разочарованы отсутствием 7-летнего принца Луи на Уимблдоне, ведь его старшие брат и сестра присоединились к родителям в последний день спортивного мероприятия — мужском финале между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.
Возможно, отсутствие Луи связано с его юным возрастом. Старший сын принца Уильяма и принцессы Кейт — Джордж дебютировал на Уимблдонском чемпионате 2022 года (ему было 9 лет), а Шарлотта впервые посетила турнир в 2023 году (ей было тогда 8 лет). Предполагается, что именно это и стало причиной его отсутствия на этом престижном мероприятии.
Напомним, во время своего появления на мероприятии в 2023 году Кейт призналась, что принц Луи был очень расстроен тем, что не смог присутствовать на турнире. Но мы надеемся увидеть этого маленького озорника в следующем году.