Его ненавидела принцесса Диана и обожала королева Елизавета II: интересные факты о замке Балморал

Старинный замок расположен на берегу реки Ди, в области Абердиншир и является частной резиденцией британских монархов в Шотландии.

Королева Виктория и ее муж принц Альберт / Фото: Getty Images

Еще прапрабабушка королевы Елизаветы II – королева Виктория – любила проводить здесь время со своей семьей. Обычно это были последние месяцы лета и теплые месяцы осени. Замок был построен в 1852 году архитектором Уильямом Смитом по поручению принца Альберта, мужа королевы Виктории ровно через десять лет после того, как супруги впервые посетили Шотландию (через пять лет после ее восшествия на престол и два года после их свадьбы). Доктор королевы Виктории рекомендовал ей остановиться на берегу реки Ди, где климат был более благоприятный и не такой дождливый.

Замок Балморал в Шотландии / Фото: Getty Images

Впервые принц Альбрт арендовал Балморал в феврале 1848 года. Королевская чета прибыла с первым визитом в замок 8 сентября 1848 года (через 174 года в этот же день и в этом же месте умерла королева Елизавета II). Королеве Виктории тогда понравился замок, хотя она сочла его маленьким. В июне 1852 года принц Альберт купил Балморал у попечителей умершего графа Файфа за 32 000 фунтов стерлингов и осенью 1852 года официально вступил во владение им. Одновременно было куплено соседнее поместье Биркхолл, а также взят в аренду замок Абергельди.

После смерти Виктории королевская семья продолжала использовать замок Балморал во время ежегодных осенних выездов. Хотя Балморал называется замком, его главная функция — загородный дом викторианского периода. Королева Елизавета II тоже очень любила это место и провела в замке свои последние летние каникулы в 2022 году, скончавшись в начале сентября.

С тех пор ее наследник – король Чарльз III – также ежегодно посещает загородный дом со своей женой Камиллой и по старой традиции приглашает присоединиться на летниках каникулах к нему и другим членам королевской семьи.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Одним из немногих, кто не любит замок, была принцесса Уэльская Диана. Она была вынуждена приезжать сюда, когда была замужем за тогдашним принцем Чарльзом. А вот их дети – принцы Уильям и Гарри любили проводить каникулы в поместье. Кстати, говорят, в этом году Чарльз хотел пригласить младшего сына Гарри, который живет с семьей в Америке, приехать на каникулы, но его супруга Камилла была против.

Принц Чарльз с сыновьями Уильямом и Гарри в Шотландии / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, почему принцы Уильям и Гарри не являются наследниками поместья Элторп - дома детства принцессы Дианы.

Замок Балморал в Шотландии / Фото: Getty Images

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