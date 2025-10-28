Его носила ее мама и бабушка: принцесса Катарина-Амалия приехала на концерт в особенном платье из перьев

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса появилась на мероприятии в зеленом платье из страусиного перья, которое ранее носили ее мама королева Максима и бабушка королева Беатрикс. Сверху Катарина-Амалия набросила черное пальто из шерсти от Max Mara и дополнила образ черным атласным клатчем Gianvito Rossi и замшевыми туфлями-лодочками от Aquazzura.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Это платье по данным Vanitatis было создано Терезией Фрейгденхиль в 1981 году для официального визита в Бельгию тогдашней королевы Беатрикс. Это неподвластное времени платье впоследствии носила королева Максима по разным случаям, включая День национального освобождения и концерт 2014 года. Платье всегда дополнялось поясом, подчеркивающим силуэт, и даже укорачивалось.

Королева Максима в этом же платье в 2014 году / © Getty Images

Сегодня Амалия вдохнула в него новую жизнь, продемонстрировав, как традиции и стиль передаются из поколения в поколение в королевской семье Нидерландов.

Принцесса Катарина-Амалия дополнила образ серьгами-висюльками, выразительным вечерним макияжем, светлые волосы собрала в низкий пучок, сделала светлый маникюр и надела несколько колец с камнями. Также на шее у девушки красовалось тонкое ожерелье.

Принцесса Катарина-Амалия, королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

