Его носила ее мама и бабушка: принцесса Катарина-Амалия приехала на концерт в особенном платье из перьев
Нидерландская принцесса Катарина-Амалия вместе с родителями посетила концерт, посвященный 750-летию основания музея, на Музейной площади в Амстердаме.
Принцесса появилась на мероприятии в зеленом платье из страусиного перья, которое ранее носили ее мама королева Максима и бабушка королева Беатрикс. Сверху Катарина-Амалия набросила черное пальто из шерсти от Max Mara и дополнила образ черным атласным клатчем Gianvito Rossi и замшевыми туфлями-лодочками от Aquazzura.
Это платье по данным Vanitatis было создано Терезией Фрейгденхиль в 1981 году для официального визита в Бельгию тогдашней королевы Беатрикс. Это неподвластное времени платье впоследствии носила королева Максима по разным случаям, включая День национального освобождения и концерт 2014 года. Платье всегда дополнялось поясом, подчеркивающим силуэт, и даже укорачивалось.
Сегодня Амалия вдохнула в него новую жизнь, продемонстрировав, как традиции и стиль передаются из поколения в поколение в королевской семье Нидерландов.
Принцесса Катарина-Амалия дополнила образ серьгами-висюльками, выразительным вечерним макияжем, светлые волосы собрала в низкий пучок, сделала светлый маникюр и надела несколько колец с камнями. Также на шее у девушки красовалось тонкое ожерелье.
