Его носила королева-мать Елизавета: как раньше выглядело кольцо, которое Чарльз подарил Камилле на помолвку

В 2005 году в честь помолвки принц Уэльский Чарльз преподнес своей тогдашней невесте Камилле Паркер-Боулз роскошное кольцо с крупным бриллиантом.

Ранее украшение принадлежало его бабушке – королеве-матери Елизавете, но не считалось помолвочным.

Платиновое кольцо в стиле ар-деко с крупным пятикаратным бриллиантом изумрудной огранки и окружающим его бриллиантовым багетом королева-мать носила часто. Есть несколько снимков из публичных выходов Елизаветы с этим украшением на пальце.

Королева-мать Елизавета / Фото: Getty Images

На этом фото королева-мать запечатлена за кулисами после пьесы "Rookery Nook" драматурга Бена Трэверса в ночь его 93-го дня рождения в 1986 году в Лондоне. На ее пальце сверкает кольцо.

Точное происхождение этого украшения не известно, но, говорят, его Елизавета Боуз-Лайон получила в качестве подарка в 1926 году, вскоре после рождения их с королем Георгом VI первой дочери - принцессы Елизаветы.

Королева-мать Елизавета / Фото: Getty Images

Как видим с тех времен кольцо совсем не изменилось и, Камилле оно, видимо, очень нравится. Кстати, отношения Чарльза с его бабушкой были очень близкими, она поддерживала внука, зная, что Чарльз действительно любит Камиллу и даже помогала влюбленным тайно встречаться. Не удивительно, что Чарльз сделал выбор в пользу столь особенного украшения.

Помолвочное кольцо королевы Камиллы / Фото: Getty Images

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