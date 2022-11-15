Его носила принцесса Диана: как выглядит самое дорогое колье в королевской коллекции

Принцесса Уэльская Диана всегда была и остается до сих пор любимицей британцев. И хотя сегодня публика все больше восхищается стилем ее невестки – принцессы Уэльской Кэтрин, некоторые образ первой жены принца Чарльза вспоминают до сих пор.

Одним из культовых образов Дианы было черное платье, которое назвали "платьем мести". Историю этого вечернего наряда мы вам уже рассказывали. К нему принцесса тогда подобрала сапфировое колье, о нем сегодня и поговорим.

Ни для кого не секрет, что принцесса очень любила сапфиры. Именно с этим синим камнем она выбрала и свое помолвочное кольцо, которое сейчас с гордостью носит жена ее старшего сына принца Уильяма – Кэтрин, принцесса Уэльская.

Сапфир, который был на ней в этот день в чокере эксперты оценивают в 50-70 карат. Ювелиры британского ритейлера Стивена Стоуна расследовали историю невероятного ожерелья, которое надела в тот день принцесса Диана.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

"Учитывая это, оно может стоить от 50 до 100 миллионов фунтов стерлингов. Вероятно, это одно из самых дорогих украшений во всей королевской коллекции", - рассказал один из экспертов изданию express.co.uk.

Сапфировую брошь принцесса получила в качестве свадебного подарка от королевы-матери, брошь принадлежала королеве Марии и передавалась по королевской традиции. Принцесса Диана изменила дизайн броши, сделав ее центральным элементом жемчужного ожерелья из семи нитей, которое она носила 29 июня 1994 года в лондонской галерее Serpentine вместе с платьем греческого дизайнера Кристины Стамболиан. Платье было выполнено из тяжелого черного бархата, имело открытые покатистые плечи и декольте-сердце.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Мероприятие представляло собой ужин по сбору средств, организованный журналом Vanity Fair для галереи Serpentine в Кенсингтонских садах. Диана отклонила приглашение на ужин, однако за два дня до ужина, после широкой огласки разоблачений измены Чарльза, она приняла приглашение. Ужин состоялся в ночь, когда транслировалась телепрограмма о ее муже, в которой он признался в измене после того, как их брак "безвозвратно распался". Чарльз и Диана расстались за два года до этого.

Анна Харви, бывший стилист Дианы, сказала, что Диана "хотела выглядеть на миллион долларов… и она это сделала".

Что же касается чокера, то в этом знаковом украшении, принцесса также была запечатлена во время танца с Джоном Траволтой девятью годами ранее в Белом доме в 1985 году.

Джон Траволта и принцесса Диана / Фото: Associated Press

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