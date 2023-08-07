Его обвиняли в домашнем насилии: всплыла жуткая история о дедушке королевы Камиллы

Все дело в том, что дед Камиллы по отцовской линии был обвинен в "жестоком нападении" на свою первую жену, о чем свидетельствуют документы, хранящиеся в Национальном архиве.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Покойный отец королевы, майор Брюс Шанд, был сыном писателя Филипа Мортона Шанда и его первой жены Эдит Маргерит Типпет. Мортон Шанд, происходивший из богатой семьи и получивший образование в Итоне, Кембридже, Сорбонне и Гейдельбергском университете, женился на уроженке Лондона госпоже Типпет, потомке фермеров Эссекса, в апреле 1916 года. Как пишет express, всего несколько месяцев спустя после их свадьбы, в августе того же года, мистер Мортон Шанд совершил акт насилия над беременной на тот момент супругой, которая находилась на четвертом месяце беременности отцом Камиллы, говорится в документах.

Брюс Шанд (отец Камиллы) и его жена (мама Камиллы) Розалинда Кубитт / Фото: Getty Images

В 1919 году, когда Эдит подала на развод в суд, документы всплыли в прессе. В них говорилось: "Филип Мортон Шанд жестоко напал на свою жену, вытащив ее за руки из постели в свободную комнату ночью… она ушибла грудь и колени, а удар головой привел к тому, что она потеряла сознание. В это время она была беременна Брюсом Шандом".

Их развод был оформлен после окончания войны. Основанием правда послужил тот факт, что мужчина подстроил свидание с неизвестной женщиной и нанял сыщика, который якобы их застукал. В суде обвинение в домашнем насилии было омрачено эпизодом супружеской неверности, который в то время считался более скандальным, чем поднятие руки на женщину. Мистер Мортон Шанд, как полагают, не участвовал в воспитании или жизни майора Шанда – отца Камиллы.

Брюс Шанд со своей дочерью Камиллой / Фото: Getty Images

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