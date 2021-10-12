Его обвиняли в сексуальном насилии: лондонская полиция закрыла дело принца Эндрю

Полиция Лондона не будет предпринимать никаких дальнейших действий против принца Эндрю, среднего сына королевы Елизаветы II, которого обвиняют в сексуальном насилии.

Иск о сексуальном насилии подала на герцога Йоркского Вирджиния Джуфре в Нью-Йорке в начале этого года. В иске Джуфре утверждается, что Эндрю трижды заставлял ее заниматься с ним сексом в период с 1999 по 2002 год, но сын королевы постоянно отрицал эти обвинения.

В заявлении Вирджинии Джуфре, которое было опубликовано изданием People, говорилось:

Вирджиния Джуфре и принц Эндрю / Associated Press

"Я возлагаю на принца Эндрю ответственность за то, что он сделал со мной. Сильные и богатые не освобождаются от ответственности за свои действия. Я надеюсь, что другие жертвы увидят, что можно не жить в тишине и страхе, а вернуть себе жизнь, высказавшись и требуя справедливости".

После того как лондонские власти изучили документы и доказательства, связанные с судебным процессом в США, они решили не двигаться дальше. Сообщается, что претензий недостаточно для дальнейшего расследования. Но столичная полицейская служба продолжает поддерживать связь с другими правоохранительными органами, ведущими расследование дел, связанных с Джеффри Эпштейном. Герцог Йоркский всегда решительно отстаивал свою невиновность и продолжает делать это.

Принц Чарльз, королева Елизавета II и принц Эндрю / Getty Images

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Напомним, последние несколько месяцев принц Эндрю вместе с королевой проводил время в Балморале, Шотландия. Сейчас он вернулся в Виндзорский замок. От общественных обязанностей Эндрю отступил в 2019 году и больше не представляет королеву на публичных мероприятиях.

Недавно принц Уильям высказывался, что категорически против возвращения принца Эндрю к публичной жизни и работе в рядах других членов королевской семьи.

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