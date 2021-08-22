Его обвиняют в сексуальном насилии: королева Елизавета II стала на защиту любимого сына принца Эндрю

Королева Елизавета II продолжает защищать своего среднего сына принца Эндрю после того, как против него выдвинут судебный иск. Принца обвиняют в сексуальном насилии.

В западной прессе сейчас много разговоров о том, останутся ли с герцогом Йоркским его военные звания. Как пишет thetimes.co.uk королева Елизавета II дала понять, что она хочет, чтоб принц Эндрю сохранил роль военного полковника, несмотря на то, что герцог в 2019 году отступил от исполнения своих королевских обязанностей.

Сообщается, что монарх стремится к тому, чтобы ее любимый сын остался полковником гренадерской гвардии (пехотный полк британской армии), несмотря на выдвинутые против него обвинения в сексуальном насилии, которые Эндрю всячески отрицает.

Королева Елизавета II и принц Эндрю / Getty Images

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В полку тем временем считают, что удерживать герцога на этой должности нецелесообразно, ведь мало шансов, что он вернется к общественным обязанностям. В 2017 году принц Эндрю взял на себя почетную роль от своего отца герцога Эдинбургского, который ушел на пенсию.

Высокопоставленный военный источник сообщил: "Королева дала знать полку, что она хочет, чтобы герцог Йоркский остался полковником. Но как у вас может быть полковник, который не может выполнять эту роль?", - говорится в сообщении, пишет The Sun.

Принц Эндрю / Associated Press

Напомним, ранее в этом месяце американка Вирджиния Джуфре (в девичестве Робертс) подала на герцога Йоркского судебный иск и обвинила принца Эндрю в том, что он трижды сексуально надругался над ней. Позже нашлась еще одна жертва - 43-летняя Джоанна Шоберг. Она является бывшей помощницей Джеффри Эпштейна и обвиняет принца в том, что он надругался над ней, когда ей был 21 год.

Вирджиния Джуфре / Associated Press

В 2019 году принц Эндрю ушел из общественной жизни из-за дружбы с ныне покойным Джеффри Эпштейном, а в своей речи заявил:

"За последние несколько дней мне стало ясно, что обстоятельства, связанные с моей прежней связью с Джеффри Эпштейном, стали серьезным нарушением работы моей семьи и ценной работы, проводимой во многих организациях. И благотворительных организациях, которые я горжусь поддерживать. Поэтому я спросил Ее Величество, могу ли я отказаться от государственных обязанностей в обозримом будущем, и она дала свое разрешение. Я, по-прежнему, безоговорочно сожалею о своей необдуманной связи с Джеффри Эпштейном", - сказал герцог Йоркский.

Королева Елизавета II и принц Эндрю / Getty Images

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Королева Елизавета II на службе вместе со скандальным сыном герцогом Йоркским Эндрю (8 фото)

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