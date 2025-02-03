Его подловили фотографы: принц Кристиан приехал на военную службу

Сегодня будущий король Дании, который станет монархом после своего отца Фредерика X, но еще не скоро, прибыл в казармы Гусарского полка, чтобы начать военную службу.

Кристиан был в бежевом джемпере, синем пальто и серых джинсах, а обут в кроссовки. У него на плече висела большая черная сумка. Принц выглядел не очень весело, но немного улыбнулся фотографам.

Принц Кристиан / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что известно о наследнике датского престола.

Также учебу в военно-морской школе сейчас проходит принцесса Леонор – наследница испанского престола – дочь правящего короля Филиппа VI и королевы Летиции.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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