Его подловили фотографы: принц Кристиан приехал на военную службу

Старший сын короля Фредерика X и королевы Мэри – принц Кристиан – начал военную службу.
Сегодня будущий король Дании, который станет монархом после своего отца Фредерика X, но еще не скоро, прибыл в казармы Гусарского полка, чтобы начать военную службу.
Кристиан был в бежевом джемпере, синем пальто и серых джинсах, а обут в кроссовки. У него на плече висела большая черная сумка. Принц выглядел не очень весело, но немного улыбнулся фотографам.
Ранее мы рассказывали, что известно о наследнике датского престола.
Также учебу в военно-морской школе сейчас проходит принцесса Леонор – наследница испанского престола – дочь правящего короля Филиппа VI и королевы Летиции.
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