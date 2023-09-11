Его повторить легко: что любила есть на завтрак королева Елизавета II

Королева Елизавета II всегда любила белковый завтрак, а еще отдавала предпочтение продуктам, которые были выращены в домашних условиях.

У королевского шеф-повара Даррена Макгрейди часто спрашивают, какие блюда он готовил для членов королевской семьи.

Мы уже рассказывали ранее, что Елизавета была поклонницей сезонной еды. Яйца должны были быть коричневыми, а не белыми, так как Ее Величество предпочитала их вкус, и их всегда готовили медленно, чтобы они были очень сливочными и без комков. Иногда их подавали с ее любимой копченой рыбой, обычно в ее личной столовой в Букингемском дворце, с чашечкой чая Эрл Грей и глотком молока. Рецепт любимого завтрака королевы есть вот здесь.

А вот, что еще о кулинарных предпочтениях рассказал шеф-повар.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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"Мы готовили меню на три дня вперед, чтобы иметь возможность доставить еду. Повара выбирали меню, а она вычеркивала те, которые ей не нужны. Иногда она перечеркивала все это и добавляла что-то другое, например, если она ужинала с принцем Эндрю, его любимым блюдом было крем-брюле с сандрингемскими апельсинами. А если принц Уильям приходил на чай, это был бы шоколадный бисквитный торт. Он любил его", - вспоминает шеф, пишет express.

День у Елизаветы II всегда начинался с чашки чая "Эрл Грей" и пары печенья. Также кроме яиц на завтрак монарх любила хлопья с йогуртом, тостами и мармеладом. По словам королевского инсайдера, любимыми блюдами королевы были традиционная британская и французская кухня. А еще она была абсолютной любительницей шоколада.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, каким было любимое лакомство короля Чарльза III.

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