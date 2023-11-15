Его проигнорировали: принц Гарри не смог поздравить отца Чарльза с днем рождения

Стало известно, как принц Гарри и его супруга Меган поздравили короля с его юбилеем.

Вчера король Чарльз III отпраздновал 75-летие. Сассекских не пригласили на семейный ужин в Кларенс-хаус, хотя не факт, что они бы смогли приехать. Между Гарри и его отцом Чарльзом давний конфликт, который до сих пор не решен.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Однако, как сообщает express, принц Арчи и принцесса Лилибет поздравили своего дедушку короля Чарльза с 75-летием с помощью заранее записанного видеообращения. Широкой публике это видео не показали, ведь оно приватное.

Также сообщалось, что принц Гарри должен был позвонить отцу и поздравить его по телефону лично. Но у короля, похоже, не нашлось времени на то, чтобы поговорить с младшим сыном. У Чарльза вчера был насыщенный день, он посетил мероприятие с женой Камиллой, где представил новый проект, также побывал на приеме в Букингемском дворце и организовал частный банкет в Кларенс-хаусе.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, как Чарльз "тонко наказывает" принца Гарри за разлад в семье.

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