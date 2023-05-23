Ее шили более 1000 часов: рассматриваем платье невестки королевы Рании с девичника

Раджва Аль Саиф 1 июня выйдет замуж за кронпринца Хусейна и станет кронпринцессой Иордании. На днях королева Рания организовала для своей невестки девичник.

Про образ королевы Рании в "Ночь хны" - это своеобразный девичник для невест в Иордании, мы вам уже рассказывали. Хотим остановиться подробнее на образе Раджвы.

Будущая невеста появилась на празднике в белом платье с золотой вышивкой и покрывающей голову вуалью, сшитом саудовским дизайнером HONAYDA.

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Это потрясающее бело-золотое творение, сочетает в себе элементы из Иордании и Саудовской Аравии и украшено объемными орнаментами, шелком, металлическими нитями и традиционными тростниковыми струнами.

Платье с круглым вырезом, длинными рукавами и лифом в форме перевернутого треугольника и украшено вышивкой, на которой изображены мягкие цветы из органзы, геометрические фигуры и арабские мотивы.

Также на нем вышито семь иорданских звезд, символизирующих семь стихов в первой главе Священного Корана, и семь гор Аммана. На вуали изображены пальмы, представляющие Саудовскую Аравию, и поэтическая вышивка.

Сообщается, что на создание платья потребовалось 340 часов работы, а вуаль сшили за 760 часов.

В Instagram бренда поделились сообщением: "Дом HONAYDA имеет честь быть частью благословенного союза мисс Раджвы Халид Аль-Саиф и Его Королевского Высочества принца Хусейна бин Абдуллы и с гордостью представляет платье из хны, специально разработанное @honayda_serafi для будущей невесты. Мы выражаем паре самые теплые пожелания, пусть их жизнь увенчается счастьем и успехом".

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