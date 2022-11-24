Его теперь носит принцесса Уэльская: раскрыт свадебный подарок принца Филиппа для королевы Елизаветы II

Недавно мы вспоминали годовщину свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа. В этом году они могли бы отпраздновать 75-летие своего брака, если бы оба дожили до этих дней.

Принцесса была влюблена в Филиппа с самых юных лет, когда впервые увидела ее, когда ей было 13 лет. Под венец она отправилась в 21. Ее отец король Георг VI написал трогательное письмо, которое вручил дочери в день свадьбы и которое прочитали во время свадебного банкета. Это было особое письмо для Елизаветы.

Свадьба принцессы Елизаветы II и принца Филиппа / Фото: Associated Press

Но есть еще одна вещь, которая считается очень ценной в личной шкатулке монарха. Это свадебный подарок от Филиппа. Принц преподнес своей возлюбленной потрясающий бриллиантовый браслет, который имел большую личную сентиментальную ценность. Он стал известен как "Свадебный браслет королевы" и является одним из самых ценных драгоценностей в ювелирной коллекции Ее покойного Величества.

Как вспоминает Hello!, бриллианты, использованные в браслете, были взяты из изысканной тиары, принадлежавшей матери Филиппа, принцессе Алисе Баттенбергской. Она отдала ее своему сыну, чтобы тот создал украшения для его будущей невесты. В помолвочном колье принцессы Елизаветы были также бриллианты из этой тиары.

Тот самый браслет / Фото: Getty Images

Затем Филипп использовал оставшиеся драгоценности, чтобы лично разработать браслет в стиле ар-деко для своей невесты, который был изготовлен лондонским ювелиром Филипом Антробусом и подарен принцессе в день их свадьбы.

Свадебный подарок оставался неизменным фаворитом королевы на протяжении всего ее правления. Однажды она одолжила его тогда еще герцогине Кембриджской Кэтрин, которая впервые надела браслет на государственный банкет в честь первой четы Китая в 2015 году.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

А также надевала его на дипломатическом приеме в 2016 году и на церемонии вручения премии BAFTA в 2017 году.

Принцесса Уэльская на BAFTA / Фото: Getty Images

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