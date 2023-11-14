Его водила сама королева Елизавета II: ее любимый Range Rover ушел с молотка за рекордную сумму

Королева Великобритании всю жизнь ездила за рулем, хотя и не имела водительских прав.
Автомобиль Range Rover, ранее принадлежавший королеве Елизавете II, был продан на аукционе за рекордные 132 000 фунтов стерлингов (164 тысячи долларов).
Range Rover L322 окрашенный в цвет Epsom Green был оснащен модифицированной передней решеткой со скрытыми фонарями, чехлами на передних и задних сиденьях, защитой для собак, ковриком в багажном отделении, боковыми подножками и брызговиками.
Автомобиль проехал 109 675 миль (176 тыс. километров) и имеет полную историю обслуживания, включая поездки к специалистам-механи кам в Мейфэр и Виндзор, пишет express.
Он ушел с молотка на аукцтоне Iconic Auctioneers в субботу 11 ноября за сумму, что вдвое превышала первоначальную. Это новый мировой аукционный рекорд для Range Rover 2004 года.
Отметим, королева Елизавета II обожала быть за рулем, ранее мы показывали вам подборку ее фотографий в разные периоды жизни. Водила авто она практически до самой смерти.
Читайте также:
- Как это было: королева Елизавета II на своем первом открытии парламента
- Фирменный трюк королевы Елизаветы с макияжем, на который не решается принцесса Кейт: о чем идет речь
- Гарри против королевской семьи: самые громкие скандалы "запасного" принца