Его водила сама королева Елизавета II: ее любимый Range Rover ушел с молотка за рекордную сумму

Королева Великобритании всю жизнь ездила за рулем, хотя и не имела водительских прав.

Автомобиль Range Rover, ранее принадлежавший королеве Елизавете II, был продан на аукционе за рекордные 132 000 фунтов стерлингов (164 тысячи долларов).

Range Rover L322 окрашенный в цвет Epsom Green был оснащен модифицированной передней решеткой со скрытыми фонарями, чехлами на передних и задних сиденьях, защитой для собак, ковриком в багажном отделении, боковыми подножками и брызговиками.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Автомобиль проехал 109 675 миль (176 тыс. километров) и имеет полную историю обслуживания, включая поездки к специалистам-механи кам в Мейфэр и Виндзор, пишет express.

Он ушел с молотка на аукцтоне Iconic Auctioneers в субботу 11 ноября за сумму, что вдвое превышала первоначальную. Это новый мировой аукционный рекорд для Range Rover 2004 года.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Отметим, королева Елизавета II обожала быть за рулем, ранее мы показывали вам подборку ее фотографий в разные периоды жизни. Водила авто она практически до самой смерти.

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