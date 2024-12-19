Его ждут трудности: астролог принцессы Дианы дал прогноз на 2025 год для короля Чарльза

Говорят, что король Великобритании Чарльз III, несмотря на то, что его борьба с раком продолжается, в следующем 2025 году планирует больше заграничных рабочих поездок. Но астролог принцессы Дианы - Дебби Фрэнк - предупредила, что ему придется "сдерживать себя".

В интервью Hello! Дебби сказала: "После того, как в 2024 году монарх столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем, в 2025 году его ждут взлеты и падения. Он будет хвататься за вершины, отдавая им всего себя, а затем будет чувствовать разочарование из-за некоторых неудач. И он, и Камилла немного отстают по мере приближения конца 2024 года".

Она особо отметила необходимость "сократить" поездки с конца февраля до начала марта, а к концу весны король будет готов "исполнить свои мечты" и возобновить путешествия.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В течение года, и особенно в мае, Дебби подчеркивала, что Сатурн "бросит ему вызов быть реалистичным и практичным" относительно его ограничений и возможностей. Планеты должны послужить суровым напоминанием о его ограничениях к началу июня.

Несмотря на некоторые неудачи летом и после него, к декабрю, как убежден астролог, король почувствует прилив энергии.

Напомним, в конце 2024 года Чарльз с женой Камиллой посетили с туром Австралию и Самоа. Поездка прошла отлично, а королю лечащие врачи даже разрешили прервать на время путешествия его лечение. Но вот Камилла вернулась домой с пневмонией из-за которой пропустила ряд мероприятий в ноябре.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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