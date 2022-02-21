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Ехала на Range Rover: Сару Йоркскую сфотографировали папарацци во время прогулки

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Ехала на Range Rover: Сару Йоркскую сфотографировали папарацци во время прогулки

Сара Йоркская / Associated Press

Сару Йоркскую на днях запечатлели во время прогулки по Большому Виндзорскому парку.

Недавно ее экс-супруг принц Эндрю достиг мирового соглашения с Вирджинией Джуфре по гражданскому делу о сексуальных домогательствах, в которых гражданка США его обвиняла. Самого принца с тех пор еще ни разу не сфотографировали папарацци, а вот Сару им удалось заснять.

Сара Йоркская и принц Эндрю / © Getty Images
Сара Йоркская и принц Эндрю / Getty Images

Сара Фергюсон ехала на своем Range Rover с водителем. Живет герцогиня Йоркская в королевском поместье в Royal Lodge вместе с принцем Эндрю, и ранее высказывалась о том, что готова всегда и во всем поддерживать отца своих дочерей.

Также недавно герцогиня Йоркскя посетила вечеринку в Лондоне по случаю празднования 20-летнего юбилея со дня свадьбы Джоан Коллинз и Перси Гибсона.

Сара Йоркская / © Getty Images
Сара Йоркская / Getty Images

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