Ехали в гости: короля Филиппа и королеву Летицию неожиданно запечатлели папарацци

На днях супругов запечатлели, когда Летиция и Филипп ехали в авто в дом Хесуса Ортиса (отца Летиции) в Мадриде.

6 января в Испании праздновали День Трех Королей. По традиции в этот день детям дарят подарки, а взрослые навещают своих родных. Так король и королева решили наведаться в дом отца Летиции.

Королевскую чету запечатлели по пути в автомобиле. За рулем был король Филипп VI, а его супруга Летиция сидела рядом на пассажирском сидении, одета в белый топ и черная кожаная куртка. Ее волосы были распущены, а на лице был макияж, подчеркивающий ее красоту. Летиция подняла руку и помахала фотографам, то же самое сделал и ее супруг.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, на днях королева Летиция в длинной юбке и жемчужной блузе вместе с мужем и дочерью посетила новогодний военный парад.

Королева Летиция, король Филипп, принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Читайте также: