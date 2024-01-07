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Ехали в гости: короля Филиппа и королеву Летицию неожиданно запечатлели папарацци

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Ехали в гости: короля Филиппа и королеву Летицию неожиданно запечатлели папарацци

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король и королева Испании редко попадают под прицел фотографов.

На днях супругов запечатлели, когда Летиция и Филипп ехали в авто в дом Хесуса Ортиса (отца Летиции) в Мадриде.

6 января в Испании праздновали День Трех Королей. По традиции в этот день детям дарят подарки, а взрослые навещают своих родных. Так король и королева решили наведаться в дом отца Летиции.

Королевскую чету запечатлели по пути в автомобиле. За рулем был король Филипп VI, а его супруга Летиция сидела рядом на пассажирском сидении, одета в белый топ и черная кожаная куртка. Ее волосы были распущены, а на лице был макияж, подчеркивающий ее красоту. Летиция подняла руку и помахала фотографам, то же самое сделал и ее супруг.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, на днях королева Летиция  в длинной юбке и жемчужной блузе вместе с мужем и дочерью посетила новогодний военный парад.

Королева Летиция, король Филипп, принцесса Леонор / © Getty Images
Королева Летиция, король Филипп, принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
771
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