Екатерина Кухар рассказала, о чем она общалась с королевой Швеции Сильвией после спектакля

Екатерина Кухар рассказала, о чем она общалась с королевой Швеции Сильвией после спектакля

Во время "Тура солидарности" в поддержку Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов встретились с королевой Швеции.

Мы уже писали о том, что королева Швеции Сильвия и принц Карл Филипп посетили в Стокгольме спектакль "Жизель" с участием Grand Kyiv Ballet под руководством Александра Стоянова. На сцене Александр танцевал вместе с Екатериной Кухар. Премьеры балета Национальной оперы Украины на языке танца рассказывают правду мировым СМИ и представителям власти других государств о кровавой войне в Украине, которую развязала Россия.

Екатерина Кухарь и Александр Стоянов/Прессслужба

Посмотреть спектакль пришли также министр культуры Швеции Жанетт Густафсдоттер и мэр Стокгольма Анна Кениг Йерлмир.

Перед спектаклем посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк зачитал обращение первой леди Украины Елены Зеленской.

"И мы должны говорить, танцевать и воевать за то, чтобы в Украине – а значит, и в Европе – наступил мир", — говорилось в обращении.

Екатерина Повар/Прессслужба

Спектакль уже традиционно завершился совместным исполнением гимна Украины.

Прессслужба

Екатерина и Александр после спектакля встретились с королевой Сильвией и принцем Карлом Филиппом. Они рассказали, о чем общались с Ее Величеством и Его Королевским Высочеством.

Александр Стоянов, королева Сильвия, Екатерина Повар и принц Карл Филипп/Прессслужба

Кухар отметила, что Швеция, как и многие другие страны, поддерживает Украину.

"Мы еще раз убедились, что они очень сочувствуют горю нашего народа. Мы имели возможность обсудить с ними проблемы, связанные с войной в Украине. Говорили о состоянии Украины на сегодняшний день, о разбомбленных зданиях в наших городах, о том, как тяжело сейчас детям. И самое главное, что уже сейчас необходимо думать об восстановлении Украины после окончания войны", — сказала прима-балерина.

Екатерина также отметила, что шведы высоко оценили их балетное искусство. Они готовы рассмотреть вопросы помощи украинцам в восстановлении Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, которым руководит Кухар.

"После спектакля "Жизель" у нас была возможность пообщаться с украинскими переселенцами, которых мы пригласили на балет. Было очень много детей, которые рассказали не только о том, как их встретила Швеция, но и о своей главной мечте – скорее вернуться домой", – добавил Стоянов.

Читайте также: