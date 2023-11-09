Экономная принцесса: как дочь королевы Елизаветы II однажды отказалась от номера с красивым видом

Ее королевское Высочество бережно относится не только к вещам из своего гардероба, но и ко всему, что ее окружает. Однажды, принцесса попросила поменять ей номер в отеле, чтобы сэкономить 40 фунтов и назвала вполне логичную причину.

Анна посетила Шотландию и остановилась в отеле Manor House. Номер, который для нее забронировали был с красивым видом на море, но принцессе необходимо было в нем лишь переночевать, поэтому она попросила другой номер, заявив, что все равно не сможет оценить красивую природу, пишет express. Первоначально номер стоит 225 фунтов стерлингов (276 долларов), а другой номер обошелся принцессе на 40 фунтов дешевле (227 долларов).

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Во время замены номера представитель отеля сказал: "Принцесса не хотела иметь вид на море, потому что она будет прибывать ночью и уезжать рано утром", о чем первоначально сообщила. Королевскую просьбу без проблем удовлетворили.

Представитель отеля сообщил: "Она и ее муж остановились на одну ночь и поужинали. Она очень интересовалась отелем и его историей. Это был частный визит, и он был забронирован заранее. Она не расписалась в книге посетителей, но, похоже, ей здесь понравилось". То есть принцесса заплатила за номер из собственных средств, а не из средств налогоплательщиков, что подтвердил Букингемский дворец.

Принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали причудах членов королевской семьи, которые оказались правдой.

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