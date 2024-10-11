Экономная принцесса: рассматриваем образ Кейт Миддлтон и вспоминаем, когда она носила эти вещи ранее

Принцесса Уэльская продемонстрировала свою бережливость и хороший вкус.
Принцесса Кейт впервые после окончания курса химиотерапии совершила рабочий выход - вместе с мужем, принцем Уильямом, она приехала в город Саутпорт.
Кэтрин появилась на публике в элегантном осеннем наряде, который полностью был подобран в коричневых цветах. Однако внимание привлекло то, что ранее все эти вещи принцесса уже носила и ни одна из них не была новинкой.
Предлагаем рассмотреть детально и вспомнить, где и когда принцесса надевала эти вещи ранее.
Коричневое пальто от Alexander McQueen
Это пальто Кейт надевала в 2022 году для прогулки по Бостону. Пальто для нее сшили на заказ.
Платье в горох от Mulberry
В 2018 году Кэтрин и Уильям провели частное мероприятие в Кенсингтонском дворце, пригласив на вечеринку десятерых финалистов шоу BBC Radio 1 Teen Hero Award. Тогда она появилась в этом лаконичном коричневом платье в горох впервые. Наряд довольно демократичный, ведь его стоимомт тогда была около 200 фунтов.
Клатч от Emmy London
Этот аксессуар у Кейт еще со времен беременности. В 2018 году она дополнила этим клатчем свое яркое морковное пальто, когда посещала больницу в Лондоне.
Туфли от Gianvito Rossi
Туфли этого бренда - неотъемлемая часть гардероба принцессы, поскольку она сочетает их с совершенно разными нарядами и они у нее есть самых разных оттенков. Именно в паре шоколадного цвета Кейт в 2022 году отвела детей в школу.
Золотые серьги от Zoraida
Это простой и лаконичный аксессуар, которым Кейт дополняет луки довольно часто. Эти серьги-листья она носит как с деловыми, вечерними и более повседневными нарядами. Особенно часто она сочетала их с куртками, например, когда ездила с визитом на ферму или в парк.
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