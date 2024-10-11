Экономная принцесса: рассматриваем образ Кейт Миддлтон и вспоминаем, когда она носила эти вещи ранее

Принцесса Кейт впервые после окончания курса химиотерапии совершила рабочий выход - вместе с мужем, принцем Уильямом, она приехала в город Саутпорт.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Кэтрин появилась на публике в элегантном осеннем наряде, который полностью был подобран в коричневых цветах. Однако внимание привлекло то, что ранее все эти вещи принцесса уже носила и ни одна из них не была новинкой.

Предлагаем рассмотреть детально и вспомнить, где и когда принцесса надевала эти вещи ранее.

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Коричневое пальто от Alexander McQueen

Это пальто Кейт надевала в 2022 году для прогулки по Бостону. Пальто для нее сшили на заказ.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Платье в горох от Mulberry

В 2018 году Кэтрин и Уильям провели частное мероприятие в Кенсингтонском дворце, пригласив на вечеринку десятерых финалистов шоу BBC Radio 1 Teen Hero Award. Тогда она появилась в этом лаконичном коричневом платье в горох впервые. Наряд довольно демократичный, ведь его стоимомт тогда была около 200 фунтов.

Кейт и Уильям в 2018 году / фото: The Prince and Princess of Wales

Клатч от Emmy London

Этот аксессуар у Кейт еще со времен беременности. В 2018 году она дополнила этим клатчем свое яркое морковное пальто, когда посещала больницу в Лондоне.

Принцесса Кет / Фото: Getty Images

Туфли от Gianvito Rossi

Туфли этого бренда - неотъемлемая часть гардероба принцессы, поскольку она сочетает их с совершенно разными нарядами и они у нее есть самых разных оттенков. Именно в паре шоколадного цвета Кейт в 2022 году отвела детей в школу.

Кейт и Уильям отвели детей в школу / Фото: Associated Press

Золотые серьги от Zoraida

Это простой и лаконичный аксессуар, которым Кейт дополняет луки довольно часто. Эти серьги-листья она носит как с деловыми, вечерними и более повседневными нарядами. Особенно часто она сочетала их с куртками, например, когда ездила с визитом на ферму или в парк.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images

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