Экономный король: Чарльз III приехал на мероприятие в костюме, который надевал три дня назад

Пока Камилла посещала заповедник Redwings Horse Sanctuary в доме Анны Сьюэлл в Грейт-Ярмуте, ее супруг король Чарльз III приехал в сыроварню в Линкольншире, в Улсеби.

Экономный король был одет в тот же светло-бежевый костюм и полосатый галстук, в котором приезжал в Уэльс на прошлой неделе, когда они с королевой посещали Театр Брихейниог в Бреконе.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Камилла же в этот раз продемонстрировала образ в одном платье, но сочетала наряд с двумя другими элементами гардероба – синим пальто-накидкой и бежевым тренчем, в котором также недавно уже появлялась на публике.

Фотографы сделали милое фото королевы с пони, которым принесли специальное лакомство. Камилла даже погладила одного из них. Свой безупречный аутфит королева дополнила прозрачным зонтом-тростью так как в этот день шел дождь.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: