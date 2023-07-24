Экономный король: Чарльз III приехал на мероприятие в костюме, который надевал три дня назад

Король Чарльз и королева Камилла сегодня на работе.
Пока Камилла посещала заповедник Redwings Horse Sanctuary в доме Анны Сьюэлл в Грейт-Ярмуте, ее супруг король Чарльз III приехал в сыроварню в Линкольншире, в Улсеби.
Экономный король был одет в тот же светло-бежевый костюм и полосатый галстук, в котором приезжал в Уэльс на прошлой неделе, когда они с королевой посещали Театр Брихейниог в Бреконе.
Камилла же в этот раз продемонстрировала образ в одном платье, но сочетала наряд с двумя другими элементами гардероба – синим пальто-накидкой и бежевым тренчем, в котором также недавно уже появлялась на публике.
Фотографы сделали милое фото королевы с пони, которым принесли специальное лакомство. Камилла даже погладила одного из них. Свой безупречный аутфит королева дополнила прозрачным зонтом-тростью так как в этот день шел дождь.
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