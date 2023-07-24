Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Экономный король: Чарльз III приехал на мероприятие в костюме, который надевал три дня назад

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1863
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Экономный король: Чарльз III приехал на мероприятие в костюме, который надевал три дня назад

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла сегодня на работе.

Пока Камилла посещала заповедник Redwings Horse Sanctuary в доме Анны Сьюэлл в Грейт-Ярмуте, ее супруг король Чарльз III приехал в сыроварню в Линкольншире, в Улсеби.

Экономный король был одет в тот же светло-бежевый костюм и полосатый галстук, в котором приезжал в Уэльс на прошлой неделе, когда они с королевой посещали Театр Брихейниог в Бреконе.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Камилла же в этот раз продемонстрировала образ в одном платье, но сочетала наряд с двумя другими элементами гардероба – синим пальто-накидкой и бежевым тренчем, в котором также недавно уже появлялась на публике.

Фотографы сделали милое фото королевы с пони, которым принесли специальное лакомство. Камилла даже погладила одного из них. Свой безупречный аутфит королева дополнила прозрачным зонтом-тростью так как в этот день шел дождь.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также:

Любимый рецепт Чарльза ІІІ – Запеченные сырные яйца

Любимый рецепт Чарльза ІІІ – Запеченные сырные яйца

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1863
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация