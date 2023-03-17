Экранные Кейт и Уильям на съемках шестого сезона "Короны": рассматриваем первые фото

Буквально вчера мы рассматривали новые кадры со съемочной площадки с актером Эддом Маквеем, который играет юного принца Уильяма. Теперь же появились кадры, где есть и Мэг Беллами - она играет юную Кейт Миддлтон, которая также училась в Сент-Эндрюсском университете, где, собственно, и начался их роман с Уильямом.

Съемки шестого сезона сериала "Корона" / Фото: Getty Images

На снимках видно, что актриса Мэг Беллами одета в куртку и джинсы клеш, на плече у нее коричневая кожаная сумка, а в руке - большая тетрадь. Эд Маквей запечатлен сидя, он также в джинсах и куртке.

На другом фото экранный принц Уильям на площадке со своим экранным отцом Чарльзом (его играет Доминик Уэст). Кадр также был снят в Сент-Эндрюсе.

Съемки шестого сезона сериала "Корона" / Фото: Getty Images

Шестой сезон сериала "Корона" расскажет зрителям о жизни британской королевской семьи с конца 90-х до начала 2000-х годов. Это будет последний сезон сериала, в котором покажут самое мрачное десятилетие для королевы и ее семьи. Именно в это время случились три развода детей королевы Елизаветы II, в 1992 году горел Виндзорский замок – одна из резиденций королевы. Тогда пожар удалось потушить лишь через 15 часов, и Верхнему двору был нанесен большой ущерб. А в 1997 году погибла принцесса Диана.

Создатели сериала говорят, что не будут снимать сериал про современную королевскую семью.

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