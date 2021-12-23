Экс-"ангел" Victoria’s Secret Алексина Грэм топлес позировала в сауне

31-летняя британская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Алексина Грэм поделилась пикантными фото в блоге.

Девушка позировала топлес и в одних черных стрингах в инфракрасной сауне. Модель прикрыла грудь руками и сделала несколько кадров с разных ракурсов, а в подписи написала:

"В последнее время мой сон был шокирующим, что, в свою очередь, сказалось на моем психическом здоровье. Сауна помогает мне улучшить настроение и качество сна", - отметила Алексина.

Также у своих подписчиков девушка поинтересовалась, могу ли они ей порекомендовать, какие-то хорошие и проверенные места с саунами в городе.

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