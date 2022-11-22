Экс-"ангел" Victoria’s Secret объявила о беременности

На своей странице в Instagram Жасмин Тукс опубликовала кадры из нового фотосета, в котором продемонстрировала поклонникам подросший живот и подтвердила, что ждет первенца.

Жасмин Тукс с мужем Давидом / Фото: Associated Press

«Малыш Борреро Последние 6 месяцев пролетели так быстро, и мы не можем дождаться встречи с этим драгоценным маленьким ангелочком Так благодарны за то, что создали с тобой семью», - написала в подписи под снимками манекенщица.

В фотосессии Жасмин снималась вместе с мужем Хуаном Давидом Борреро. Запечатлена Тукс в светлом атласном платье с одной приспущенной с плеча бретелькой, которое отлично подчеркивает уже такой большой живот модели. Ее муж Давид одет в черную одежду.

Пара, напомним, поженилась 4 сентября 2021 года. Хуан Давид Борреро - сын эквадорского вице-президента Альфредо Борреро. Их венчание с Жасмин состоялось в исторической церкви и монастыре Святого Франциска XVI века на глазах большого количества гостей, среди которых были и коллеги Тукс: "ангелы" Жозефин Скривер, Шанина Шейк, Лаис Рибейро, Сара Сампайо. Помолвлена пара была год.

Читайте также: