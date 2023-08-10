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Экс-"ангелы" Victoria's Secret снялись в пикантном проморолике новой линии бюстгальтеров

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
583
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Экс-"ангелы" Victoria's Secret снялись в пикантном проморолике новой линии бюстгальтеров

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Associated Press

Легендарные манекенщицы, которые давно не являются "ангелами" бельевого бренда, снялись в новой рекламной кампании бюстгальтеров из линейки Victoria's Secret Icon.

Роликом бельевой бренд поделился на своей странице в Instagram. В нем снялись легендарные звезды бренда – Жизель Бундхен, Адриана Лима, Кэндис Свэйнпоул, Напоми Кэмпбелл, а также Хейли Бибер и Эмили Ратажковски и несколько других менее известных моделей.

Девушки рекламируют новый бютсгальтер с эффектом пуш-ап Icon. Модели предстали на черно-белых и цветных фото и видео Микаэля Янссона, демонстрируя пышные формы в поддерживающем грудь новом бюстгальтере.

"В каждом из нас есть икона", — подписал аккаунт ролик.

Напомним, недавно стало известно, что шоу Victoria's Secret возвращается и стала известна дата премьеры и имя звездного хедлайнера.

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