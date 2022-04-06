Экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показался с оружием в руках

Мужчина готов защищать Украину от российских врагов.
Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк опубликовал в Instagram фото, на котором он запечатллен с оружием в руках.
"Пацики на моциках, а моцики без бензика", — написал на фото пилот.
Макс готов защищать Родину и своих родных от русских оккупантов.
Напомним, известный телеведущий Даниэль Салем пошел в военкомат сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Он также рассказал, как едва не погиб на передовой.
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