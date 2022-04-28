Экс-"Холостяк" Михайлюк поздравил дочь с первым годом жизни и показал милое видео с ней

Пилот с женой поздравили дочь с днем рождения и опубликовали ее красивые фото.
Вчера, 27 апреля, дочери главного героя 10-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Макса Михайлюка и модели Даши Хлыстун – Ариане – исполнился год. По этому случаю счастливые родители опубликовали в Instagram фото и видео крохи и поздравили ее с первым годом жизни.
Михайлюк выложил милое видео, на котором он кормит из бутылочки еще совсем маленькую дочь.
"Наблюдая за тем, как ты растешь в течение этих 12 месяцев, я получил самые счастливые, самые ценные моменты моей жизни.
Пока мы не рядом, просматриваю наши семейные видео, и одним из самых любимых делюсь сегодня с Вами. С Днем Рождения наша любимая Доченька!" – написал Макс.
А Даша опубликовала красивые фотографии дочери – с ее рождения и по сей день.
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"Моя самая - самая лучшая девочка, я до сих пор не могу поверить , что уже пролетел год , как мы встретились с самым большим счастьем в нашей жизни. Я так сильно люблю тебя. Мне хочется, чтобы ты была самой счастливой, лучезарной и доброй! И я знаю, ты такой и будешь. Пусть в твоей жизни встречаются только хорошие люди. Дари этому миру свое тепло, ты это уже в таком юном возрасте умеешь делать. Мы с папой всегда будем рядом. @flymax305 мы подарили этому миру особенного человечка!" – написала модель.
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