Экс-первая леди Франции в платье с декольте до пупка произвела фурор на красной дорожке в Каннах

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни посетила премьеру драматического фильма Fjord, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

На красной дорожке она продемонстрировала элегантный образ в черном бархатном платье макси с четкими плечами, длинными рукавами, с глубоким V-образным вырезом до пупка, высоким разрезом спереди на юбке и белой подкладкой.

На талии у Карлы был тонкий черный почти незаметный пояс, а обута она была в черные лакированные остроносые туфли с ремешками на щиколотках.

У Бруни была аккуратная укладка, макияж с акцентом на глазах, нюдовый маникюр, бриллиантовое ожерелье и кольца с бриллиантами. В руке она держала черные солнцезащитные очки.

Напомним, в прошлый раз Карла Бруни вышла на красную дорожку в обтягивающем черно-белом платье от Roberto Cavalli фасона «русалка» и с графическим принтом зебры.

