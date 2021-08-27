Экс-принцесса Люксембурга родила ребенка через месяц после свадьбы

Бывшая королевская принцесса Тесси Энтони, которая была замужем за принцем Луи Люксембургским с 2006 по 2019 год и в прошлом месяце вышла замуж во второй раз, сообщила о рождении ребенка.

Под венец со швейцарским бизнесменом Франка Флесселем 35-летняя невеста шла, уже пребывая в интересном положении. Их свадьба состоялась 23 июля 2021 года. И вот на своей странице в Instagram вчера Тесси рассказала, что у них родился сын, мальчика назвали Теодор.

Старший сын Тесси принц Габриэль, чей отец – принц Луи, поделился захватывающей новостью в видеообращении, сказав, что у его брата, принца Ноя, дочери Фрэнка Джулии, и у него теперь "есть маленький младший брат".

Тесси подписала видео: "Фрэнк, наши дети и я счастливы сообщить, что наша маленький малыш прибыл в этот мир. Теодор здоров и очень активный человечек. Мы на седьмом небе от счастья".

Напомним, бывший муж Тесси - принц Луи Люксембургский тоже долго в холостяках не остался. В апреле 2021 года королевская семья объявила, что принц помолвлен с французским адвокатом Скарлетт-Лорен Сирг. С сыновьями от первого брака Луи поддерживает хорошие отношения, хотя они живут с матерью.

LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont la très grande joie d’annoncer les fiançailles de leur fils, le Prince Louis avec Mlle Scarlett-Lauren Sirgue, ce mardi 6 avril 2021.



En savoir plus sur Mlle Sirgue : https://t.co/T7Igjvfmbq



© Collection privée pic.twitter.com/KlHrUXoTQJ — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) April 6, 2021

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