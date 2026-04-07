Экс-принц Эндрю испортил праздники своему брату Эдварду и его жене Софи

Принц Эдвард и экс-принц Эндрю / © Getty Images

Герцог и герцогиня Эдинбургские обычно проводят пасхальные каникулы в поместье Вуд-Фарм, но дом по-прежнему занят его опозоренным братом Эндрю, который отказался съехать в срок в новое поместье Марш-Фарм.

Эндрю проживает в этом доме, бывшем жилище его покойного отца, принца Филиппа, с тех пор, как в начале февраля переехал в Сандрингем на фоне растущего общественного негодования по поводу его связей с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Эндрю и его новый дом ферма Марш / © Associated Press

Бывший принц должен был переехать до Пасхи в новый постоянный дом, расположенной неподалеку ферме Марш в деревне Волфертон, после завершения ремонта там. Но теперь стало известно, что он может затягивать с переездом, поскольку считает ферму Вуд Фарм гораздо более подходящей для себя, так как она более уединенная и скрыта от посторонних глаз.

По данным Daily Mail первоначально особняк Gardens House рассматривался как один из возможных вариантов жилья для Эндрю, когда в октябре прошлого года стало известно, что его лишают титула принца и он покидает свой особняк Royal Lodge в Виндзоре.

Вместо этого Gardens House продолжает сдаваться в аренду частным лицам в качестве жилья для отдыха. Вполне возможно, что дом был забронирован кем-то другим на дни перед Пасхой, в результате чего их визит был отменен, и дом достался Эдварду и Софи.

Ранее мы рассказывали, почему герцогиня Эдинбургская пропустила службу на Пасху с королевской семьей в Виндзоре.