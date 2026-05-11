Экс-принц Эндрю проявил жестокость к собаке во время семейного пикника

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Недавно один из королевских биографов рассказал о предполагаемом инциденте с участием Эндрю и его собаки, а также о реакции принца Филиппа.

Эндрю Лоури в последнем эпизоде ​​программы Palace Confidential заявил, что инцидент произошел в Сандрингеме, когда Эндрю было около 20 лет, во время барбекю.

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

«Эту историю мне рассказал один из членов королевской семьи, очень близкий друг. И он был шокирован, увидев, как Эндрю пнул по голове собаку, потому что тот, кажется, схватил сосиску в тесте или что-то подобное. В тот момент никто ничего не сказал. И этот человек почувствовал, что должен что-то сказать».

Автор статьи сообщил, что мужчина «отчитал» Эндрю и велел ему «убираться прочь». Затем мистер Лоури рассказал о реакции покойного герцога Эдинбургского в тот вечер, пишет express. «В тот вечер, когда они пили напитки и ужинали, принц Филипп подошел к нему и сказал: «Спасибо, это нужно было сказать, и я рад, что вы это сказали».

Члены королевской семьи Британии обожают собак. Но, видимо, такая любовь распространяется не на всех.

