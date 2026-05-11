Общество
186
1 мин

Экс-принц Эндрю проявил жестокость к собаке во время семейного пикника

Поведение бывшего герцога Йоркского на протяжении многих лет было предметом многочисленных дискуссий.

Ольга Кузьменко
Экс-принц Эндрю

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Недавно один из королевских биографов рассказал о предполагаемом инциденте с участием Эндрю и его собаки, а также о реакции принца Филиппа.

Эндрю Лоури в последнем эпизоде ​​программы Palace Confidential заявил, что инцидент произошел в Сандрингеме, когда Эндрю было около 20 лет, во время барбекю.

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

«Эту историю мне рассказал один из членов королевской семьи, очень близкий друг. И он был шокирован, увидев, как Эндрю пнул по голове собаку, потому что тот, кажется, схватил сосиску в тесте или что-то подобное. В тот момент никто ничего не сказал. И этот человек почувствовал, что должен что-то сказать».

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Автор статьи сообщил, что мужчина «отчитал» Эндрю и велел ему «убираться прочь». Затем мистер Лоури рассказал о реакции покойного герцога Эдинбургского в тот вечер, пишет express. «В тот вечер, когда они пили напитки и ужинали, принц Филипп подошел к нему и сказал: «Спасибо, это нужно было сказать, и я рад, что вы это сказали».

Члены королевской семьи Британии обожают собак. Но, видимо, такая любовь распространяется не на всех.

Напомним, недавно мы рассказывали, что на брата короля Чарльза совершили нападение возле его дома в Сандрингеме.

186
