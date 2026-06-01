Экс-принца Эндрю обвиняют в новых домоганиях во время королевских скачек в Аскоте

Младший брат короля Чарльза - Эндрю Маунтбаттен-Виндзор снова находится под следствием полиции по обвинению в предполагаемом ненадлежащем поведении на Королевских скачках в Аскоте.

По данным The Guardian, инцидент, предположительно, произошел на скачках в 2002 году, в год золотого юбилея королевы Елизаветы II.

Согласно сообщению, полиция, расследующая дело Эндрю Маунтбаттена-Виндзора, изучает обвинение в неподобающем поведении по отношению к женщине на королевских скачках в Аскоте.

В пятницу полиция долины Темзы сообщила, что расследование в отношении Маунтбаттен-Виндзора оказалось более масштабным, чем многие предполагали ранее, и включало в себя также сексуальные домогательства. Он был арестован в свой 66-й день рождения в феврале и допрошен с предупреждением о совершении уголовного преступления по подозрению в злоупотреблении служебным положением, когда работал британским торговым представителем.

На данный момент не ясно, было ли заявление о предполагаемом ненадлежащем поведении на Королевских скачках в Аскоте сообщено должностным лицам в то время или позднее, но сейчас оно расследуется.

Отметим, что королевские скачки в Аскоте — это важное событие в летнем календаре королевской семьи, и королева Елизавета II также присутствовала на этом мероприятии в 2002 году, в год своего Золотого юбилея.

Напомним, в прошлом году король Чарльз лишил своего брата титула принца и герцога Йоркского, а также выселил его из Роял-Лодж. Теперь Эндрю Маунтбеттен-Виндзор живет на ферме Марш в Сандрингеме и практически изолирован от прежней королевской жизни.

