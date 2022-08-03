Экспериментирует с "кудрявым методом" и любит удобную одежду: рассматриваем образ 18-летней внучки Елизаветы II

Луиза предпочитает простую одежду, часто носит кеды и увлекается верховой ездой, а также иногда одалживает одежду у мамы. Рассказываем, во что была одета девушка во время своего недавнего появления на публике.

Графиня Уэссекская Софи с супругом принцем Эдвардом и двумя детьми посетили вчера Игры Содружества 2022 в Бирмингеме. Особое внимание было приковано к 18-летней леди Луизе, которая, повзрослев, стала очень похожей на своего отца.

Леди Луиза с мамой, отцом и братом / Фото: Getty Images

Девушка выбрала для спортивного мероприятия простой и удобный образ, в котором сочетала длинную яркую юбку от бренда Lipsy London и белую блузу свободного фасона с коротким прямым рукавом.

Также образ леди Луиза дополнила кедами, коричневой сумкой с бахромой и украшениями от Clogau. Волосы 18-летняя девушка уложила в локоны и собрала заколкой. Вероятно, Луиза делает укладку с помощью модного сейчас "кудрявого метода", благодаря которому волосы сохнут естественным путем (также часто используют диффузор), не пушатся и приобретают природную волнистость.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

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