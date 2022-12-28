Эксперт озвучил версию: почему Китти Спенсер отказалась надеть тиару принцессы Дианы на свою свадьбу

В прошлом году племянница принцессы Дианы – леди Китти Спенсер – вышла замуж. Ее роскошная свадьба состоялась в Италии. Сегодня Китти исполняется 32 года и мы решили рассказать вам, почему же девушка не надела фамильную тиару на свою свадьбу.

Свадьбу Китти и Майкл Льюис сыграли на старинной вилле Альдобрандини во Фраскати, под Римом. На красивой церемонии присутствовали родные и близкие друзья пары. Леди Китти Спенсер шла под венец в платье от Dolce & Gabbana. Девушка является послом итальянского бренда, поэтому ее выбор был очевиден. Также у Китти было еще четыре платья помимо белого свадебного.

А вот от фамильной тиары "Спенсеров" девушка отказалась. И вот почему.

Эксперт по ювелирным изделиям предполагает, что невеста не носила тиару "Спенсеров" в день своей свадьбы потому, что она ассоциировалась с "болезненными" воспоминаниями.

Дело в том, что эту тиару носила на своей свадьбе в 1981 году принцесса Диана. Но всем известно, что счастливый брак у нее с принцем Чарльзом не сложился. После смерти принцессы Дианы в 1997 году тиара "Спенсеров", была возвращена графу Чарльзу Спенсеру, младшему брату Дианы и отцу леди Китти Спенсер. Так как это фамильная драгоценность и она принадлежит не королевской семье, а именно семье Спенсеров.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Associated Press

В 1989 году тиару надевала мать Китти Виктория Эйткен, когда выходила замуж за Чарльза Спенсера.

Чарльз Олторп (граф Спенсер) и жена Виктория на свадебной церемонии в доме Олторпов. Великобритания, сентябрь 1989 год / Фото: Getty Images

Эксперт Джеймс Константин, рассказал express.co.uk, почему Китти вообще избегала идеи носить тиару. "Считалось, что на леди Китти Спенсер в день ее свадьбы повлиял ряд вещей. Во-первых, она хотела совместить свою любовь к Италии со своим английским наследием, которое включало в себя цветочные гирлянды в волосах. Кроме того, у леди Китти, возможно, было четкое представление о том, что она хотела бы надеть в день своей свадьбы". Эксперт утверждает, что тиара "Спенсер" могла просто не сочетаться со свадебным нарядом Китти. Девушка всегда оставалась очень скрытной и никогда не обсуждала свой выбор не носить тиару. Однако также считается, что, надев эту тиару, Китти могла столкнуться с болезненными воспоминаниями, ведь ее тетя погибла при трагических обстоятельствах, а брак ее матери оказался несчастливым".

Леди Китти Спенсер / Фото: Getty Images

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