Эксперт озвучил версию: почему Китти Спенсер отказалась надеть тиару принцессы Дианы на свою свадьбу

В прошлом году племянница принцессы Дианы – леди Китти Спенсер – вышла замуж. Ее роскошная свадьба состоялась в Италии. Сегодня Китти исполняется 32 года и мы решили рассказать вам, почему же девушка не надела фамильную тиару на свою свадьбу.
Свадьбу Китти и Майкл Льюис сыграли на старинной вилле Альдобрандини во Фраскати, под Римом. На красивой церемонии присутствовали родные и близкие друзья пары. Леди Китти Спенсер шла под венец в платье от Dolce & Gabbana. Девушка является послом итальянского бренда, поэтому ее выбор был очевиден. Также у Китти было еще четыре платья помимо белого свадебного.
А вот от фамильной тиары "Спенсеров" девушка отказалась. И вот почему.
Эксперт по ювелирным изделиям предполагает, что невеста не носила тиару "Спенсеров" в день своей свадьбы потому, что она ассоциировалась с "болезненными" воспоминаниями.
Дело в том, что эту тиару носила на своей свадьбе в 1981 году принцесса Диана. Но всем известно, что счастливый брак у нее с принцем Чарльзом не сложился. После смерти принцессы Дианы в 1997 году тиара "Спенсеров", была возвращена графу Чарльзу Спенсеру, младшему брату Дианы и отцу леди Китти Спенсер. Так как это фамильная драгоценность и она принадлежит не королевской семье, а именно семье Спенсеров.
В 1989 году тиару надевала мать Китти Виктория Эйткен, когда выходила замуж за Чарльза Спенсера.
Эксперт Джеймс Константин, рассказал express.co.uk, почему Китти вообще избегала идеи носить тиару. "Считалось, что на леди Китти Спенсер в день ее свадьбы повлиял ряд вещей. Во-первых, она хотела совместить свою любовь к Италии со своим английским наследием, которое включало в себя цветочные гирлянды в волосах. Кроме того, у леди Китти, возможно, было четкое представление о том, что она хотела бы надеть в день своей свадьбы". Эксперт утверждает, что тиара "Спенсер" могла просто не сочетаться со свадебным нарядом Китти. Девушка всегда оставалась очень скрытной и никогда не обсуждала свой выбор не носить тиару. Однако также считается, что, надев эту тиару, Китти могла столкнуться с болезненными воспоминаниями, ведь ее тетя погибла при трагических обстоятельствах, а брак ее матери оказался несчастливым".
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