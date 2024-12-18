Эксперт по языку тела обратил внимание на интересную деталь на рождественской открытке Меган и Гарри

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала Daily Mail, что поздравительная открытка представляет собой "круговой обзор" "достижений пары" в этом году, а также несколько фотографий, демонстрирующих их путешествия и общение с публикой.

На одной из фотографий в коллаже Сассекских Меган обнимает маленькую девочку во время поездки в Колумбию. Это напоминает "нам об их блестящем великолепии и их тактильном, чутком поведении, когда они обнимают или прикасаются к людям, с которыми они встречаются во время туров", - говорит эксперт.

Рождественская открытка Меган и Гарри, фото: Archewell foundation

Между тем на той единственной фотографии, на которой запечатлены их двое детей, трехлетняя Лилибет и пятилетний Арчи, пара по-прежнему бдительна в своих постоянных намерениях в отношении конфиденциальности своих детей.

"По иронии судьбы, эта фотография помещает зрителя на такое расстояние, что кажется, будто это снимок папарацци, как будто вторгаются в их личную жизнь, но язык тела передает настроение теплой связи, которое разделяют все". На снимке только издалека видны двое детей, бегущих в объятия родителей.

Фрагмент из рождественской открытки Меган и Гарри, фото: Archewell foundation

"Двое детей видны только со спины, и вместо того, чтобы смотреть на мир и исследовать его, они бегут в объятия своих родителей, выражая этим свою любовь и безопасность", - комментирует эксперт.

Две фотографии, на которых запечатлены нежные объятия Гарри и Меган, напоминают объятия принцессы Дианы, а широкие объятия передают глубину любви.

"Объятия Гарри и Меган с распростертыми объятиями и широкими улыбками восторга напоминают позу Уильяма и Гарри с их матерью Дианой на борту "Британии", фотографию, которая стала культовой как иллюстрация тактильного поведения, показывающего глубину ее любви к своим мальчикам".

Принц Чарльз с женой принцессой Дианой и их сыновьями принцем Гарри и принцем Уильямом на борту королевской яхты Britannia в Венеции / Фото: Getty Images

Тем временем принц Уильям и принцесса Кейт все еще не опубликовали свою открытку. А вот король Чарльз и королева Камилла представили ее еще на прошлой неделе.

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