Эксперт по языку тела объяснил, что не так в отношениях княгини Шарлин и князя Альбера II

Во время недавнего финала чемпионата мира по регби во Франции Шарлин продемонстрировала нежные чувства в адрес своего мужа на фоне продолжающихся слухов об их возможном разводе.

Но эксперт по языку тела Джуди Джеймс из Великобритании объяснила, что это зрелище было весьма неловким. По мнению эксперта, именно Шарлин вызвалась первой обнять супруга, а он обескураженный, словно не знал, как на этот "приступ нежности" реагировать. И это говорит о том, что в реальной жизни у них вовсе нет близких отношений.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

"Язык тела Альберта сигнализировал, что он чувствует себя некомфортно и слегка испуган, - говорит эксперт, пишет Daily Mail. - Когда они разрывают объятия, он крепко кладет одну руку ей на плечо, что выглядит как жест сдерживания, как будто излишние объятия не в его стиле. Шарлин же кладет голову на плечо мужа, когда смотрит матч, и использует этот момент, чтобы показать свое обручальное кольцо, как будто желая показать продолжающийся роман и связь. Однако в этих позах чувствуется неловкость".

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Ранее княгиня резко высказалась о своем "разводе", заявив, что она безмятежна и счастлива и вообще не понимает, откуда берутся эти слухи.

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