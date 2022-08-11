Эксперт по языку тела рассказал, какие на самом деле отношения у Кейт и Уильяма

Отношения Кейт и Уильяма длятся уже больше двадцати лет. А в официальном браке они находятся одиннадцать лет.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс оценила язык тела королевской четы во время семейных праздников или королевских туров.

Джуди проанализировала фотографии с различных поездок герцога и герцогини Кембриджских, начиная с их тура по Карибскому морю и заканчивая визитом в ​​Австралию, пишет Express. По словам эксперта, оценивалось даже то, как Кейт ведет себя на пляже.

По словам Джуди, поскольку у Кейт трое маленьких детей, у нее может быть меньше времени для ее естественного расслабленного состояния, чем ей хотелось бы. Ей может быть трудно лежать и отключаться более чем на несколько минут, прежде чем она почувствует необходимость сесть и проверить, все ли в порядке. Это будет основано на осторожности, а не на скуке.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

А вот про Уильяма эксперт говорит совершенно противоположное. Когда дело доходит до отдыха, он может максимально расслабиться и ни о чем не думать.

Джуди отметила, что язык пары показывает, насколько они ценят время, проведенное вместе в отпуске. "Свободное время, которое пара не проводит с детьми во время семейного отдыха, для Уильяма в большом почете, поэтому мне кажется, принц использует его по максимуму, когда такая возможность появляется". А вот поведение Уильяма во время работы и в глазах общественности якобы резко отличается от поведения за закрытыми дверями, когда он принимает роль отца и мужа.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Associated Press

"Его ритуалы языка тела на более официальных королевских мероприятиях могут указывать на некоторый постоянный уровень социальной застенчивости и намек на тревогу, но, когда он в роли папы или мужа, кажется, может отключиться и повеселиться", - говорит Джуди.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Подводя итоги, эксперт говорит, что эта пара абсолютно противоположна по своим характерам, но в этом и их секрет успеха как семейного союза. Герцогиня Кейт для Уильяма - настоящая опора и поддержка.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

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