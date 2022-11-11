Эксперт по языку тела рассказал, что чувствовала королева Камилла, когда их с королем забросали яйцами

На днях король Чарльз III и королева Камилла посещали Йоркшир, где с ними произошел неприятный инцидент.

Эксперты уже обсудили эту внезапную ситуацию, которая произошла с королевской четой. Король Чарльз сохранял хладнокровие, в то время как королева-консорт Камилла проявляла настороженность и страх, утверждает эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Монарх продолжал пожимать руки, пока яйца летели в его сторону, ненадолго останавливаясь, чтобы посмотреть на треснувшие скорлупы на земле, пока Камилла следовала за ним. Но несмотря на то, что она выглядела спокойной, эксперт говорит, что королева-консорт выдала свой страх одним сигналом.

"Это забрасывание яйцами вызывает такое же количество хладнокровия и у короля. Однако Камилла реагирует, и язык ее тела предполагает настороженность, переходящую в настоящий страх. Ее рот растягивается и опускается в угол, и она продолжает оглядываться назад, как будто боясь новых атак. Шум, издаваемый толпой, кажется криками поддержки, но они сливаются в довольно пугающий визг", - заявила эксперт в комментарии Mirror.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Обычно именно Камилла умеет держать себя в руках, но в этот день явно что-то пошло не так.

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