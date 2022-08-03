Эксперт по языку тела рассказал, какие на самом деле отношения у Меган и Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл с первых дней своих отношений держались на публике за руки. Через четыре года после свадьбы они все так же близки, как и раньше и продолжают демонстрировать это на публике.

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон рассказал Express о том, какие же на самом деле отношения у пары, проанализировав поведение Меган и Гарри на "Играх непокоренных", которые они посетили в апреле в Гааге.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

По мнению эксперта Гарри и Меган сейчас максимально уверены в друг друге. "Когда Меган вышла с Гарри, на ее лице было истинное выражение счастья. Она держалась за руки с Гарри, и вместе они были невероятно тактильны. Такое поведение предполагает, что они очень сильная единица вместе", - считает эксперт. "А также это говорит о том, что Сассекские не бояться показать миру, что они все еще любят друг друга".

Во время церемонии был один момент, когда Гарри выглядел растерянным и немного волновался, Меган взяла его за руку, чтобы тактильно поддержать в этот момент. Эксперт считает, что они очень хорошо чувствуют друг друга.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Принц Гарри с детства привык быть на публике, но все равно иногда чувствует себя неуверенно. "В такие моменты он смотрит на свою жену Меган, как на опору", - говорит эксперт.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Отметим, с недавних пор герцог и герцогиня Кембриджские стали вести себя на публике, как влюбленные и эксперт объяснила, что происходит с Кейт и Уильямом.

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