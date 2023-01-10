Эксперт по языку тела рассказала о чувствах принца Гарри, когда он говорил о королевских родственниках

Герцог Сассекский рассказал очень много подробностей о своей королевской жизни, в том числе пикантных. Эксперты по языку тела разобрали некоторые из них детальнее.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Джуди Джеймс, эксперт по языку тела, рассказала, что во время интервью Гарри с Томом Брэдби принц демонстрировал свои истинные чувства к своей невестке, принцессе Уэльской Кэтрин. Джуди утверждает, что черты лица принца "смягчались" всякий раз, когда упоминалась Кейт, несмотря на признание того, что она не всегда сходилась во взглядах с его женой Меган Маркл, пишет express.co.uk.

Когда принца попросили прояснить сообщения о том, что Кейт и Меган не ладили"почти с самого начала", Гарри подтвердил, что между парой была напряженность. Он утверждал, что в семье было много"стереотипов" о том, что она американская актриса.

Принц Гарри и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

"Во время этого длинного и глубоко разоблачающего интервью в языке тела Гарри чувствовалась трагедия. Он закончи заверениями в том, что он "самый счастливый из всех, кого я когда-либо видел" и что он "смирился со многим из того, что произошло. В истинно американском стиле он утверждал, что находится в "хорошем сознании" и что любые обсуждения с его семьей теперь не оставят никаких "затянувшихся" мыслей. Но мужчина, за которым мы наблюдали до этого момента, использовал противоречивые сигналы языка тела, из-за которых многие его эмоции все еще выглядели довольно сырыми. Его жесты, его звуковые фрагменты и то, как он уклонялся от некоторых более сложных тем или использовал неконкретные утверждения, предполагали гнев, негодование и праведность. Но были также моменты, когда он излучал более спонтанные сигналы любви и даже юмора и веселья", - говорит эксперт.

Далее эксперт проиллюстрировала его противоречивые эмоции по поводу своей семьи, добавив: "Было довольно сдержанное:"Я люблю своего отца, я люблю своего брата, я люблю свою семью", но, когда он говорил о своем отце, он был близок к слезам. Его рассказ о том, как он рос вместе со своим братом, показывал сигналы веселья и верности, и когда имя Кейт было упомянуто, его черты лица смягчились, а глаза сморщились в нежной улыбке", - добавляет Джуди.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Завершая свое откровенное интервью Гарри сказал, что надеется на примирение с отцом и братом, и подтвердил свою глубокую любовь к ним обоим.

Книга принца Гарри / Фото: Associated Press

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